Трудная дилемма: Запад опасается отправлять Киеву вооружения

Поставляемые Киеву современные вооружения могут оказаться "не в тех руках", и этого очень опасается Запад. Таким мнением делится обозреватель газеты Telegraph Кон Кафлин. Опасения по поводу того, где может оказаться это оружие, превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос, отмечает он.

"С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой — он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц", — пишет автор.

Эта дилемма становится особенно проблемной в свете "растущего отчаяния украинских лидеров", призывающих Запад ко всё большим поставкам оружия. Кафлин считает, что главным становится не навредить собственным вооружённым силам военной поддержкой украинской стороны.