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14 ноября, 01:58

Трудная дилемма: Запад опасается отправлять Киеву вооружения

Telegraph: Запад обеспокоен, что поставляемое для ВСУ оружие может оказаться не в тех руках

Поставляемые Киеву современные вооружения могут оказаться "не в тех руках", и этого очень опасается Запад. Таким мнением делится обозреватель газеты Telegraph Кон Кафлин. Опасения по поводу того, где может оказаться это оружие, превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос, отмечает он.

"С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой — он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц", — пишет автор.

Эта дилемма становится особенно проблемной в свете "растущего отчаяния украинских лидеров", призывающих Запад ко всё большим поставкам оружия. Кафлин считает, что главным становится не навредить собственным вооружённым силам военной поддержкой украинской стороны.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.

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ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Дмитрий Алексиевич

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