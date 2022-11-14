Трудная дилемма: Запад опасается отправлять Киеву вооружения
Telegraph: Запад обеспокоен, что поставляемое для ВСУ оружие может оказаться не в тех руках
Поставляемые Киеву современные вооружения могут оказаться "не в тех руках", и этого очень опасается Запад. Таким мнением делится обозреватель газеты Telegraph Кон Кафлин. Опасения по поводу того, где может оказаться это оружие, превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос, отмечает он.
"С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой — он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц", — пишет автор.
Эта дилемма становится особенно проблемной в свете "растущего отчаяния украинских лидеров", призывающих Запад ко всё большим поставкам оружия. Кафлин считает, что главным становится не навредить собственным вооружённым силам военной поддержкой украинской стороны.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky