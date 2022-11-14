Российским военным готовят костюм "железного человека"

В России планируется создание костюма "железного человека" — он будет состоять из композитной брони и полностью закрывать тело бойца наподобие доспехов рыцаря. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия – производителя боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" Олег Фаустов.

"Будет рассмотрена возможность изготовления такого бронированного "скафандра", но для его поддержки опять же потребуется экзоскелет", — приводит его заявление РИА "Новости".

Создание костюма "железного человека" на текущий момент — это приоритетное направление работы всех ведущих стран мира, подчеркнул Фаустов. В будущем ведение боевых действий ляжет на роботов и дроны, однако человек по-прежнему будет занимать те или иные позиции на поле боя. По словам эксперта, с развитием техники возрастут и риски для его жизни и здоровья.

"Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищён", — заключил он.