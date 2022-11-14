НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 02:39

Власти пообещали "жёсткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле

Глава МВД Турции пообещал "жёсткий ответ" организаторам теракта в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что всех причастных к взрыву в Стамбуле ждёт жёсткий ответ. В беседе с журналистами он сообщил, что у правоохранительных органов "есть след".

"Есть подозрение на то, что указание поступило из сирийской Кобани, исполнитель прошёл через Африн. Сейчас всё это выясняется", сказал министр.

Глава МВД пообещал, что "жёсткий ответ" получат как организаторы, так и исполнители нападения, "причинившие боль Турции".

Ранее Сойлу сообщил, что женщина, оставившая бомбу на улице Истикляль, задержана. Взрыв в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Основной версией трагедии является теракт.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / STR

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров