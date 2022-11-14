Власти пообещали "жёсткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле
Глава МВД Турции пообещал "жёсткий ответ" организаторам теракта в Стамбуле
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что всех причастных к взрыву в Стамбуле ждёт жёсткий ответ. В беседе с журналистами он сообщил, что у правоохранительных органов "есть след".
"Есть подозрение на то, что указание поступило из сирийской Кобани, исполнитель прошёл через Африн. Сейчас всё это выясняется", — сказал министр.
Глава МВД пообещал, что "жёсткий ответ" получат как организаторы, так и исполнители нападения, "причинившие боль Турции".
Ранее Сойлу сообщил, что женщина, оставившая бомбу на улице Истикляль, задержана. Взрыв в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Основной версией трагедии является теракт.
ТАСС / ЕРА / STR