Власти пообещали "жёсткий ответ" организаторам взрыва в Стамбуле

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что всех причастных к взрыву в Стамбуле ждёт жёсткий ответ. В беседе с журналистами он сообщил, что у правоохранительных органов "есть след".

"Есть подозрение на то, что указание поступило из сирийской Кобани, исполнитель прошёл через Африн. Сейчас всё это выясняется", — сказал министр.