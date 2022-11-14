Глава Минфина США Йеллен заявила о новых санкциях против российского ВПК

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен сообщила о подготовке новых антироссийских санкций, они связаны с военно-промышленным комплексом страны, сообщает Reuters.

Ограничения могут коснуться "транснациональной сети частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.

"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению её необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", — сказала Йеллен.

Ограничения затронут также 14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников, добавила глава американского Минфина.