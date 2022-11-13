Глава Минфина США допустила сохранение санкций даже при примирении России и Украины

Некоторые введённые в отношении России санкции могут остаться в силе даже после возможного мирного урегулирования украинского конфликта, заявила министр финансов США Джэнет Йеллен. Её слова приводит газета The Wall Street Journal.

"Я предполагаю, что в контексте некоего мирного соглашения была бы возможна и уместна корректировка санкционного режима. Вероятно, учитывая произошедшее, мы бы полагали, что некоторые санкции должны остаться в силе", — сказала Йеллен.

Глава Минфина США утверждает, что Москва якобы "не предпринимала усилий с целью проведения переговоров" на приемлемых для Киева условиях.