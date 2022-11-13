НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 16:13

Президент Индонезии пытается убедить западных лидеров на G20 смягчить риторику по России

<p>Президент Индонезии Джоко Видодо. Обложка © Getty Images / Sean Gallup</p>

Президент Индонезии Джоко Видодо. Обложка © Getty Images / Sean Gallup

Президент Индонезии Джоко Видодо пытается побудить западных коллег смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20. Об этом Politico рассказали осведомлённые дипломаты.

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц <...> оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жёсткой риторики, чтобы Москва <...> согласилась на коммюнике по завершении встречи", — утверждает издание.

Собеседники газеты говорят, что заявление по итогам встречи станет "личным успехом" для президента Индонезии. Сам же Видодо считает себя председателем "самого сложного" саммита "Большой двадцатки".

В Индонезии с уважением отнеслись к решению Путина не ехать на саммит G20

В Индонезии с уважением отнеслись к решению Путина не ехать на саммит G20

Напомним, ранее стало известно, что вместо Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров