Президент Индонезии пытается убедить западных лидеров на G20 смягчить риторику по России
Президент Индонезии Джоко Видодо. Обложка © Getty Images / Sean Gallup
Президент Индонезии Джоко Видодо пытается побудить западных коллег смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20. Об этом Politico рассказали осведомлённые дипломаты.
"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц <...> оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жёсткой риторики, чтобы Москва <...> согласилась на коммюнике по завершении встречи", — утверждает издание.
Собеседники газеты говорят, что заявление по итогам встречи станет "личным успехом" для президента Индонезии. Сам же Видодо считает себя председателем "самого сложного" саммита "Большой двадцатки".
Напомним, ранее стало известно, что вместо Путина российскую делегацию на G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом пресс-атташе Посольства РФ в Индонезии Александр Тумайкин допустил, что глава государства может принять участие в работе саммита в видеоформате. Пока этот вопрос прорабатывается.