Президент Индонезии пытается убедить западных лидеров на G20 смягчить риторику по России

Президент Индонезии Джоко Видодо пытается побудить западных коллег смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20. Об этом Politico рассказали осведомлённые дипломаты.

"На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц <...> оказывают давление индонезийские коллеги, в частности президент Джоко Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жёсткой риторики, чтобы Москва <...> согласилась на коммюнике по завершении встречи", — утверждает издание.