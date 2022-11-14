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14 ноября, 06:23

Украинские власти лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи о Херсоне

Власти Украины лишили аккредитации по меньшей мере шестерых журналистов, которые, несмотря на запрет, готовили репортажи из Херсона. В их числе сотрудники американской телекомпании CNN и британской SkyNews. Об этом сообщает украинское издание "Детектор медиа".

"Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съёмочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Помимо них в Херсоне после освобождения также работали съёмочные группы "Общественного [телевидения]" и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", — говорится в публикации.

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Об аннулировании разрешения на работу ряда СМИ сообщалось ещё накануне, однако не было известно, журналисты каких именно изданий подпали под санкции. Как рассказали в Министерстве обороны Украины, они осуществляли профессиональную деятельность, не согласовав этот вопрос с командирами и службами по связям с общественностью военных частей.

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ТАСС / Алеев Егор

Максим Плетнёв

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