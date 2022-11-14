Украинские власти лишили аккредитации журналистов CNN и SkyNews за репортажи о Херсоне

Власти Украины лишили аккредитации по меньшей мере шестерых журналистов, которые, несмотря на запрет, готовили репортажи из Херсона. В их числе сотрудники американской телекомпании CNN и британской SkyNews. Об этом сообщает украинское издание "Детектор медиа".

"Разрешение на работу отменили по меньшей мере шестерым журналистам съёмочных групп, в том числе CNN и SkyNews. Помимо них в Херсоне после освобождения также работали съёмочные группы "Общественного [телевидения]" и Hromadske. Также в эфире канала "Рада" было включение из Херсона", — говорится в публикации.