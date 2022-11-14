В России создан сверхлёгкий шлем для военных весом 700 граммов

Специалисты предприятия "Армоком" создали сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов. Как рассказал заместитель генерального директора производителя Олег Фаустов, уникальный шлем весит всего 700 граммов.

"Мы не стоим на месте и хотим ещё больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 граммов, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить ещё рано", — сообщил он РИА "Новости".

Также он рассказал, что шлем 6Б47, которым оснащена Российская армия, является самым лёгким из всех касок ведущих военных держав. Например, американский весит на 200 граммов больше, при этом характеристики у обоих шлемов одинаковые.