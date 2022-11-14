В России создан сверхлёгкий шлем для военных весом 700 граммов
Разработчик Фаустов: Для военных создали новый сверхлёгкий шлем из композитной брони
Специалисты предприятия "Армоком" создали сверхлёгкий бронешлем из композитных материалов. Как рассказал заместитель генерального директора производителя Олег Фаустов, уникальный шлем весит всего 700 граммов.
"Мы не стоим на месте и хотим ещё больше облегчить наши шлемы. Так, нами разработан перспективный образец весом всего 700 граммов, правда, пока о массовой постановке таких шлемов на серийное производство говорить ещё рано", — сообщил он РИА "Новости".
Также он рассказал, что шлем 6Б47, которым оснащена Российская армия, является самым лёгким из всех касок ведущих военных держав. Например, американский весит на 200 граммов больше, при этом характеристики у обоих шлемов одинаковые.
Ранее стало известно, что в России планируется создание "костюма Железного человека" — он будет состоять из композитной брони и полностью закрывать тело бойца наподобие доспехов рыцаря. На текущий момент создание такого костюма — приоритетное направление работы всех ведущих стран мира. В будущем ведение боевых действий ляжет на роботов и дроны, однако человек по-прежнему будет занимать те или иные позиции на поле боя.
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