Франции и Германии предрекли потерю доминирующего положения в Евросоюзе
Guardian: Франция и Германия могут потерять доминирующее положение в Евросоюзе
Франция и Германия могут лишиться своего доминирующего положения в Евросоюзе из-за намерений США перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу. Об этом пишет Guardian.
По данным издания, всё это будет финансироваться за счёт средств сверхдержавы, которая многое выиграет от изменения геополитического порядка. К примеру, США уже начинают спонсировать деньгами и технологиями страны Восточной Европы. Вашингтон требует от них взамен чёткую позицию в отношениях с Китаем.
Также издание отмечает, что страны Западной Европы не согласны с таким положением дел. По этой причине возникает геополитическая напряжённость внутри западного блока.
Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что отношения России и Германии наладятся при новом поколении политиков. Светов отметил, что Россия смогла восстановить отношения с Германией даже после двух войн, поэтому выход из сложившейся ситуации будет найден. Однако для этого необходимо новое поколение германских политиков, подчеркнул эксперт.
ТАСС / Zuma