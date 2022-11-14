Франции и Германии предрекли потерю доминирующего положения в Евросоюзе

Франция и Германия могут лишиться своего доминирующего положения в Евросоюзе из-за намерений США перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу. Об этом пишет Guardian.

По данным издания, всё это будет финансироваться за счёт средств сверхдержавы, которая многое выиграет от изменения геополитического порядка. К примеру, США уже начинают спонсировать деньгами и технологиями страны Восточной Европы. Вашингтон требует от них взамен чёткую позицию в отношениях с Китаем.

Также издание отмечает, что страны Западной Европы не согласны с таким положением дел. По этой причине возникает геополитическая напряжённость внутри западного блока.