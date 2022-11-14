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14 ноября, 04:58

Франции и Германии предрекли потерю доминирующего положения в Евросоюзе

Guardian: Франция и Германия могут потерять доминирующее положение в Евросоюзе

Франция и Германия могут лишиться своего доминирующего положения в Евросоюзе из-за намерений США перенести центр геополитической тяжести в Восточную Европу. Об этом пишет Guardian.

По данным издания, всё это будет финансироваться за счёт средств сверхдержавы, которая многое выиграет от изменения геополитического порядка. К примеру, США уже начинают спонсировать деньгами и технологиями страны Восточной Европы. Вашингтон требует от них взамен чёткую позицию в отношениях с Китаем.

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Сын генерала Шарля де Голля заявил, что Франция не должна отдаляться от России

Также издание отмечает, что страны Западной Европы не согласны с таким положением дел. По этой причине возникает геополитическая напряжённость внутри западного блока.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что отношения России и Германии наладятся при новом поколении политиков. Светов отметил, что Россия смогла восстановить отношения с Германией даже после двух войн, поэтому выход из сложившейся ситуации будет найден. Однако для этого необходимо новое поколение германских политиков, подчеркнул эксперт.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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