Боец ВСУ перепутал позиции России и Украины и попал в плен

Украинский военный перепутал ВСУ с Российской армией и попал в плен. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с Российской армией и попал в плен © Telegram / "Военкоры русской весны"

На видео с подписью "Трагикомедия со счастливым концом" украинский военный объясняет, как попал в плен. По словам бойца, позиции ВСУ сначала располагались у лесополосы, на рядом "несущих дежурство" украинских военных никто не обращал внимания. Пленный подчеркнул, что увидел странности, когда солдаты "начали как-то по-разному снаряды метать". Сначала он подумал, что сослуживцы поменяли позиции.

"Потом выхожу — смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю: надо подойти, с ним поговорить", — рассказал боец ВСУ.

Он обратился к мужчине, а тот оказался военным ВС РФ. Так украинец и оказался в российском плену.