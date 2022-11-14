Боец ВСУ перепутал позиции России и Украины и попал в плен
Украинский военный перепутал ВСУ с Российской армией и оказался в плену
Украинский военный перепутал ВСУ с Российской армией и попал в плен. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".
Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с Российской армией и попал в плен © Telegram / "Военкоры русской весны"
На видео с подписью "Трагикомедия со счастливым концом" украинский военный объясняет, как попал в плен. По словам бойца, позиции ВСУ сначала располагались у лесополосы, на рядом "несущих дежурство" украинских военных никто не обращал внимания. Пленный подчеркнул, что увидел странности, когда солдаты "начали как-то по-разному снаряды метать". Сначала он подумал, что сослуживцы поменяли позиции.
"Потом выхожу — смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю: надо подойти, с ним поговорить", — рассказал боец ВСУ.
Он обратился к мужчине, а тот оказался военным ВС РФ. Так украинец и оказался в российском плену.
Ранее освобождённый из плена рядовой Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко заявил, что украинские силовики кормят военнопленных испортившейся картошкой. Он также сообщил, что военнопленных из России заставляли работать по 12–14 часов в день. Их поднимали в шесть часов утра, и оставаться на ногах приходилось до ночи.
Telegram / "Военкоры русской весны"