Британцы назвали Сунака лицемером после слов о Путине

Читатели Daily Mail возмутились высказываниями премьер-министра Великобритании Риши Сунака и назвали его лицемером, после того как политик обвинил президента РФ Владимира Путина в отказе лично присутствовать на саммите G20.

"Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте. — Прим. Лайфа), пока на него не надавили", — написал в комментариях Steve Kent.

Его поддержали и другие пользователи, увидев в словах Сунака лишь очередную браваду и следование мировому антироссийскому тренду. А автор с ником QueenandCountry и вовсе счёл, что премьер страны представляет "большую опасность для Великобритании, чем Путин". По словам Valleygamer, такими темпами Британия будет продолжать нести ущерб от санкций против Москвы.

"Ещё одного ряда тяжёлых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — пояснил он.

"Получается, они от него (от президента РФ Владимир Путина. — Прим. Лайфа) отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — отметил grunt.