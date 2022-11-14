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Опубликовано 14 ноября 2022, 07:35
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Вернувшийся из украинского плена российский военный рассказал, как его закапывали заживо

Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, рассказали следователям об издевательствах со стороны ВСУ. Так, одного из пленных украинские военные закопали живьём и оставили в земле на пять часов. СК РФ проводит проверки по фактам бесчеловечного обращения с российскими военными в украинском плену.

Видео © Телеграм-канал СК РФ "Следком" 

"Меня пообещали закопать, что они и сделали: положили меня в могилку и так слегка прикопали. Пролежав там часов пять, я догадался, что меня не собираются закапывать живьём", — рассказал военный.

Также, по его словам, украинские военные связывали ему руки и ноги, надевали мешок на голову и не снимали несколько дней и на протяжении всего этого времени били. Также представители ВСУ приставляли пистолет к голове пленного и угрожали застрелить.

Боец ВСУ перепутал позиции России и Украины и попал в плен
Боец ВСУ перепутал позиции России и Украины и попал в плен

А ранее один из освобождённых бойцов Народной милиции ДНР рассказал, что боевики запрещённой организации "Правый сектор"* казнят попавших в плен военнослужащих путём повешения. Он также признался, что видел ямы, которые могли использоваться для захоронения казнённых.

* Запрещённая в России экстремистская организация.


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Телеграм-канал СК РФ "Следком"

Александра Вишнякова
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