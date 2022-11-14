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14 ноября, 07:46

Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Побег женщины, которая, предположительно, оставила пакет со взрывчаткой на улице Истикляль в центре Стамбула, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик, где подозреваемая пытается скрыться, появился в турецком сегменте "Твиттера".

Видео с побегом исполнительницы теракта в Стамбуле. Видео © Twitter / @Frknwar

По информации газеты Star, подложившую пакет с бомбой женщину полиция задержала в её доме. Другие подозреваемые в причастности к теракту были допрошены, а также прошли медицинский осмотр.

  • Момент задержания подозреваемой. Фото © Star
    Момент задержания подозреваемой. Фото © Star
  • Подозреваемая в совершении теракта. Фото © Star
    Подозреваемая в совершении теракта. Фото © Star

Момент задержания подозреваемой. Фото © Star

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"За короткое время был задержан 21 человек, который подозревается в причастности к теракту в Стамбуле. Все были доставлены в государственную больницу Байрампаши и прошли медицинский осмотр, были допрошены", — пишет издание.

Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября

Женщина с сумкой: Что известно о теракте в центре Стамбула 13 ноября

По последним данным, в результате взрыва шесть человек погибли и более 80 пострадали. О том, что в причастности к теракту на пешеходной туристической улице Истикляль подозревается женщина, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как следует из приоритетной версии, источником взрыва могла стать оставленная на улице сумка, начинённая взрывчаткой. Впоследствии появилось фото женщины, которая могла принести сумку с бомбой. Видео с камеры наблюдения опубликовал местный телеканал Oda TV.

Обложка ©

Twitter / @Frknwar

Ирина Фальке

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