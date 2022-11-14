Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Побег женщины, которая, предположительно, оставила пакет со взрывчаткой на улице Истикляль в центре Стамбула, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик, где подозреваемая пытается скрыться, появился в турецком сегменте "Твиттера".

Видео с побегом исполнительницы теракта в Стамбуле. Видео © Twitter / @Frknwar

По информации газеты Star, подложившую пакет с бомбой женщину полиция задержала в её доме. Другие подозреваемые в причастности к теракту были допрошены, а также прошли медицинский осмотр.



