Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео
Побег женщины, которая, предположительно, оставила пакет со взрывчаткой на улице Истикляль в центре Стамбула, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик, где подозреваемая пытается скрыться, появился в турецком сегменте "Твиттера".
Видео с побегом исполнительницы теракта в Стамбуле. Видео © Twitter / @Frknwar
По информации газеты Star, подложившую пакет с бомбой женщину полиция задержала в её доме. Другие подозреваемые в причастности к теракту были допрошены, а также прошли медицинский осмотр.
"За короткое время был задержан 21 человек, который подозревается в причастности к теракту в Стамбуле. Все были доставлены в государственную больницу Байрампаши и прошли медицинский осмотр, были допрошены", — пишет издание.
По последним данным, в результате взрыва шесть человек погибли и более 80 пострадали. О том, что в причастности к теракту на пешеходной туристической улице Истикляль подозревается женщина, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как следует из приоритетной версии, источником взрыва могла стать оставленная на улице сумка, начинённая взрывчаткой. Впоследствии появилось фото женщины, которая могла принести сумку с бомбой. Видео с камеры наблюдения опубликовал местный телеканал Oda TV.
Twitter / @Frknwar