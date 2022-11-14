Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Стамбуле, унёсшим жизнь шести человек.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", — говорится в тексте телеграммы.