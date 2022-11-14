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14 ноября, 07:54

Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Стамбуле, унёсшим жизнь шести человек.

"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", — говорится в тексте телеграммы.

Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Побег предполагаемой исполнительницы теракта в Стамбуле попал на видео

Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.

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Twitter / hüzün

Александра Вишнякова

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