Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно
Выплаты за декабрь мобилизованные получат до конца текущего года
Мобилизованные военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, получат декабрьские выплаты досрочно. Как следует из ответа заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Государственной думы Максима Иванова, деньги граждане получат до 25 декабря.
"Выплата денежных средств гражданам мобилизованным будет производиться с 10-го по 20-е число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря", — сказано в документе.
Иванов подчеркнул, что такое исключение сделано для того, чтобы обеспечить финансами семьи военнослужащих перед новогодними праздниками.
Ранее Лайф рассказывал, что мобилизованные и военнослужащие россияне, участвующие в спецоперации на Украине, начали получать выплаты в размере 195 тысяч рублей. Как рассказала изданию супруга одного из военных, соответствующая денежная выплата уже поступила мужу на банковскую карточку. За октябрь сумму в 195 тысяч получат только те, кто уже прослужил полный месяц.
ТАСС / Евгений Епанчинцев