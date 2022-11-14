Мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

Мобилизованные военнослужащие, которые принимают участие в специальной военной операции, получат декабрьские выплаты досрочно. Как следует из ответа заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Государственной думы Максима Иванова, деньги граждане получат до 25 декабря.

"Выплата денежных средств гражданам мобилизованным будет производиться с 10-го по 20-е число следующего месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря", — сказано в документе.

Иванов подчеркнул, что такое исключение сделано для того, чтобы обеспечить финансами семьи военнослужащих перед новогодними праздниками.