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14 ноября, 08:18

Вернувшаяся из плена боец ВСУ в прямом эфире пожелала смерти всем русским, включая детей

Вернувшаяся на Украину после обмена пленными боец теробороны ВСУ Ольга Лакунова заявила в прямом эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов", что все русские, в том числе дети, должны умереть. Ведущие программы в свою очередь полностью поддержали её высказывание.

Отрывок из украинского ток-шоу "Говорит Великий Львов". Видео © Telegram / h1ghl1ghts

Так военнослужащая ответила на вопрос украинских телеведущих о том, что она думает "про Россию и про русских", вернувшись из плена.

"Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Это (Россия. — Прим. Лайфа) какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем", — сказала Лакунова, на что журналисты ответили фразой "остро, но справедливо".

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Обложка ©

Ток-шоу "Говорит Великий Львов"

Ирина Фальке

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