Вернувшаяся из плена боец ВСУ в прямом эфире пожелала смерти всем русским, включая детей
Вернувшаяся на Украину после обмена пленными боец теробороны ВСУ Ольга Лакунова заявила в прямом эфире ток-шоу "Говорит Великий Львов", что все русские, в том числе дети, должны умереть. Ведущие программы в свою очередь полностью поддержали её высказывание.
Отрывок из украинского ток-шоу "Говорит Великий Львов". Видео © Telegram / h1ghl1ghts
Так военнослужащая ответила на вопрос украинских телеведущих о том, что она думает "про Россию и про русских", вернувшись из плена.
"Я думаю, что они должны умереть все, даже малые дети. Их не должно быть. Это (Россия. — Прим. Лайфа) какая-то очень длинная граница между Финляндией и Китаем", — сказала Лакунова, на что журналисты ответили фразой "остро, но справедливо".
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал нацизмом слова украинского посла Маркаровой о "жестокости русских". Он напомнил, что "любое придание любой национальности любых определённых черт — это чистой воды нацизм", и добавил, что Маркарову, к сожалению, этому не обучили ни в Киево-Могилянской академии, ни в США.
Ток-шоу "Говорит Великий Львов"