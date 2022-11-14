Стало известно, как в России создавали бронированные дамские шляпки
Замглавы предприятия "Армоком" рассказал о создании бронированных дамских шляпок в 90-е годы
Российскому производителю боевой экипировки и средств бронезащиты "Армоком" в 90-е годы приходилось выполнять индивидуальные заказы для VIP-персон, в числе которых были даже бронированные папки, сумки и шляпки. Об этом рассказал заместитель гендиректора компании Олег Фаустов.
"Помимо своих основных направлений работы в "лихие девяностые" мы выполняли довольно необычные заказы для важных персон, в том числе бронированные папки, дамские сумочки, шляпки и даже зонтики. Эти образцы до сих пор хранятся в нашем музее", — цитирует Фаустова РИА "Новости".
Похожее изделие фигурировало в фильме Алексея Балабанова "Жмурки" — бронированную папку с документами там носил герой Алексея Панина.
А ранее в "Армокоме" рассказали о планах создать костюм "железного человека" — он будет состоять из композитной брони и полностью закрывать тело бойца наподобие доспехов рыцаря.
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