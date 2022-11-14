В NASA нашли объяснение, почему люди до сих пор не встречались с пришельцами
NASA: Все внеземные цивилизации уничтожили себя до встречи с землянами
Многие люди задаются вопросом, почему за столько лет изучения космоса и вселенной людям так и не удалось столкнуться со следами внеземной жизни. Как рассказали исследователи NASA, этому факту есть разумное объяснение. Их теорию "Великого фильтра" проанализировали авторы Daily Mail.
Пять учёных провели обширный анализ и выяснили, что другие цивилизации вполне могли существовать на протяжении всей истории Вселенной. Но почему тогда человечество никогда не сталкивалось с пришельцами или другими доказательствами внеземного существования? Ответ прост и трагичен: по убеждению специалистов, вся разумная жизнь уничтожила себя ещё до того, как ей предстояло встретиться с другими цивилизациями.
"Мы тоже, возможно, находимся на пути к тому, чтобы стереть — или "отфильтровать" — себя. Положительная сторона заключается в том, что если мы, люди, поймём, как другие цивилизации уничтожили себя, мы сможем избежать той же участи", — пишут авторы.
Ранее учёные представили самые вероятные сценарии вымирания человечества. Как выяснилось, наибольшую опасность (10%) для людей несёт искусственный интеллект, который может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов. Не исключается, что человечество однажды может стать для него преградой.
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