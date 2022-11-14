В NASA нашли объяснение, почему люди до сих пор не встречались с пришельцами

Многие люди задаются вопросом, почему за столько лет изучения космоса и вселенной людям так и не удалось столкнуться со следами внеземной жизни. Как рассказали исследователи NASA, этому факту есть разумное объяснение. Их теорию "Великого фильтра" проанализировали авторы Daily Mail.

Пять учёных провели обширный анализ и выяснили, что другие цивилизации вполне могли существовать на протяжении всей истории Вселенной. Но почему тогда человечество никогда не сталкивалось с пришельцами или другими доказательствами внеземного существования? Ответ прост и трагичен: по убеждению специалистов, вся разумная жизнь уничтожила себя ещё до того, как ей предстояло встретиться с другими цивилизациями.

"Мы тоже, возможно, находимся на пути к тому, чтобы стереть — или "отфильтровать" — себя. Положительная сторона заключается в том, что если мы, люди, поймём, как другие цивилизации уничтожили себя, мы сможем избежать той же участи", — пишут авторы.