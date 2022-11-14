По делу о теракте в Стамбуле задержано почти 50 человек
Глава Минюста Турции Боздаг: Уже 46 человек задержаны после теракта в Стамбуле
По делу о взрыве на улице Истикляль в Стамбуле задержано уже 46 человек. Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава турецкого Минюста Бекир Боздаг.
"К настоящему времени по делу о совершённом террористическом акте задержано 46 человек", — приводит его заявление турецкий телеканал ТРТ.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.
Getty Images / Burak Kara