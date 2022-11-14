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14 ноября, 08:12

По делу о теракте в Стамбуле задержано почти 50 человек

Глава Минюста Турции Боздаг: Уже 46 человек задержаны после теракта в Стамбуле

По делу о взрыве на улице Истикляль в Стамбуле задержано уже 46 человек. Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава турецкого Минюста Бекир Боздаг.

"К настоящему времени по делу о совершённом террористическом акте задержано 46 человек", — приводит его заявление турецкий телеканал ТРТ.

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Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка задержана. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.


Обложка ©

Getty Images / Burak Kara

Марина Калегина

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