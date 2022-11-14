Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа.

"Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter.

Также он призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы начать переговоры по Украине. При этом он выступил за то, чтобы диалог состоялся на условиях Киева.