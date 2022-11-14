Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа.
"Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter.
Также он призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы начать переговоры по Украине. При этом он выступил за то, чтобы диалог состоялся на условиях Киева.
Ранее президент Франции уже выражал уверенность в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. Макрон заметил, что Киев сам будет определять условия и время для возобновления мирных переговоров.
Getty Images / Emmanuele Contini