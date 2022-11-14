НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 08:22

Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости сохранять и продолжать диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Он видит в этом роль Парижа.

"Да, нужно продолжать разговаривать", — сказал Макрон в интервью радиостанции France Inter.

Также он призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы начать переговоры по Украине. При этом он выступил за то, чтобы диалог состоялся на условиях Киева.

"Подлизывается к США": Французов взбесило поздравление Макрона в адрес Зеленского из-за Херсона

"Подлизывается к США": Французов взбесило поздравление Макрона в адрес Зеленского из-за Херсона

Ранее президент Франции уже выражал уверенность в том, что настанет момент, когда России и Украине будет необходимо вернуться за стол переговоров. Макрон заметил, что Киев сам будет определять условия и время для возобновления мирных переговоров.

Обложка ©

Getty Images / Emmanuele Contini

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров