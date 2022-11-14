Гражданка Сирии и сторонница РПК: Полиция раскрыла личность задержанной за теракт в Стамбуле
Полиция Турции: Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии, связанная с РПК
Вчерашний теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии, связанная с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом проинформировало в понедельник Управление безопасности Стамбула.
"Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом РПК", — говорится в сообщении ведомства.
Приказ о проведении теракта был отдан из сирийского города Кобани, где присутствует активность запрещённых в Турции РПК и "Сил народной самообороны" сирийских курдов, уточнили в полиции.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.
Getty Images / Handout / Turkish General Directorate of Security