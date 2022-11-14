НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 08:39

Гражданка Сирии и сторонница РПК: Полиция раскрыла личность задержанной за теракт в Стамбуле

Полиция Турции: Теракт в Стамбуле совершила гражданка Сирии, связанная с РПК

Вчерашний теракт на центральной улице Стамбула Истикляль совершила гражданка Сирии, связанная с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом проинформировало в понедельник Управление безопасности Стамбула.

"Задержанная гражданка Сирии Ахлам Альбашир на допросе призналась, что является членом РПК", — говорится в сообщении ведомства.

Приказ о проведении теракта был отдан из сирийского города Кобани, где присутствует активность запрещённых в Турции РПК и "Сил народной самообороны" сирийских курдов, уточнили в полиции.

По делу о теракте в Стамбуле задержано почти 50 человек

По делу о теракте в Стамбуле задержано почти 50 человек

Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.

Обложка ©

Getty Images / Handout / Turkish General Directorate of Security

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров