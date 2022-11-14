На правом берегу Днепра осталось до 50 тысяч человек, заявили власти Херсона
Мэр Херсона Кобец сообщил, что на правом берегу Днепра осталось около 40–50 тысяч человек
На правом берегу Днепра после перегруппировки российских сил осталось около 40–50 тысяч человек, которые ранее отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил мэр Херсона Александр Кобец в эфире телеканала "Россия 24".
"По нашим данным, с учётом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчётам, около 40–50 тысяч всё же остались в городе", — уточнил он.
Напомним, 9 ноября генерал армии Сергей Суровикин сообщал, что Херсон покинуло более 115 тысяч человек. Все они уехали в безопасные районы. К 11 ноября в городе оставалось примерно 100 тысяч мирных граждан, приводил данные мэр Александр Кобец. Тогда вывоз населения продолжался.
ТАСС / EPA / STRINGER