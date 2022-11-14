На правом берегу Днепра осталось до 50 тысяч человек, заявили власти Херсона

На правом берегу Днепра после перегруппировки российских сил осталось около 40–50 тысяч человек, которые ранее отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил мэр Херсона Александр Кобец в эфире телеканала "Россия 24".

"По нашим данным, с учётом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчётам, около 40–50 тысяч всё же остались в городе", — уточнил он.