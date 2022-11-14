ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 08:50
7860

На правом берегу Днепра осталось до 50 тысяч человек, заявили власти Херсона

Мэр Херсона Кобец сообщил, что на правом берегу Днепра осталось около 40–50 тысяч человек

На правом берегу Днепра после перегруппировки российских сил осталось около 40–50 тысяч человек, которые ранее отказались от предложенной властями эвакуации. Об этом сообщил мэр Херсона Александр Кобец в эфире телеканала "Россия 24".

"По нашим данным, с учётом того, что через город Херсон эвакуировалось и население прилегающих территорий, по нашим подсчётам, около 40–50 тысяч всё же остались в городе", уточнил он.

В Запорожской области заявили, что пока не планируют вывоза жителей в другие регионы
В Запорожской области заявили, что пока не планируют вывоза жителей в другие регионы

Напомним, 9 ноября генерал армии Сергей Суровикин сообщал, что Херсон покинуло более 115 тысяч человек. Все они уехали в безопасные районы. К 11 ноября в городе оставалось примерно 100 тысяч мирных граждан, приводил данные мэр Александр Кобец. Тогда вывоз населения продолжался.

BannerImage

ТАСС / EPA / STRINGER

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar