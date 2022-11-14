Мать-героиня Ольга Дехтяренко раскрыла Лайфу секрет счастливой семьи

Многодетная мама из Ямало-Ненецкого автономного округа Ольга Дехтяренко одной из первых была удостоена почётного звания "Мать-героиня". Они с мужем воспитывают девять дочерей и одного сына. В беседе с Лайфом женщина рассказала, что, по её мнению, является секретом счастливой семьи.

Ольга говорит, что две старшие дочери (двойняшки) уже взрослые и работают в медицинской сфере. Третья дочь — артистка оркестра, а единственный сын в этом году поступил в колледж. Сама мать-героиня работает воспитателем в детском саду, а муж — учителем в школе. Бесценный опыт материнства, определённо, очень помогает ей и в работе, и в жизни.

"Главное, чтобы они смотрели в одном направлении и чтобы папа был авторитетом в семье. Мнение папы должно быть авторитетным. Но мы с мужем как-то договариваемся, заранее планируем всё и, естественно, советуемся с детьми", — призналась мать-героиня.