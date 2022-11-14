Си Цзиньпин назвал Байдену условия для урегулирования конфликта на Украине
Для урегулирования украинского кризиса международному сообществу придётся выполнить ряд условий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой США Джо Байденом в преддверии саммита G20 в Индонезии.
По его словам, лидерам стран прежде всего важно избежать прямого конфликта между глобальными державами. Глава КНР также отметил, что международному сообществу нужно помнить, что решение таких кризисов, как на Украине, требует комплексного подхода. При этом Си Цзиньпин призвал иметь в виду, "что в войнах и конфликтах не бывает победителей".
Напомним, саммит G20 состоится в Индонезии 15–16 ноября. Байден прибыл на Бали накануне, сегодня провёл личную встречу с Си Цзиньпином и заявил, что Америка готова к сотрудничеству с Китаем, если Пекин хочет этого сам. По итогам совместных переговоров лидеры США и Китая также сообщили, что выступают против угроз применения ядерного оружия на Украине. В свою очередь президент РФ Владимир Путин от участия в саммите отказался, вместо него Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
ТАСС / AP / Alex Brandon