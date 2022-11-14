Си Цзиньпин назвал Байдену условия для урегулирования конфликта на Украине

Для урегулирования украинского кризиса международному сообществу придётся выполнить ряд условий. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой США Джо Байденом в преддверии саммита G20 в Индонезии.

По его словам, лидерам стран прежде всего важно избежать прямого конфликта между глобальными державами. Глава КНР также отметил, что международному сообществу нужно помнить, что решение таких кризисов, как на Украине, требует комплексного подхода. При этом Си Цзиньпин призвал иметь в виду, "что в войнах и конфликтах не бывает победителей".