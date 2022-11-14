Лолита призналась, что была влюблена в Зеленского
Лолита: Зеленский показал, что артистам не стоит заниматься политикой
Певица Лолита Милявская в эфире НТВ призналась, что была влюблена в нынешнего президента Украины Владимира Зеленского как в лучшего продюсера, однако впоследствии он подтвердил тезис о том, что артистам не стоит лезть в политику.
"Я была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера. Но он для меня — это ещё одно доказательство того, о чём я говорила до всех этих событий. Не надо артистам заниматься политикой", — отметила Лолита.
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Ранее известный актёр Оскар Кучера поделился своими воспоминаниями о работе с Владимиром Зеленским и признался, что уже тогда нынешний президент Украины был "очень недовольным всем Наполеоном".
ТАСС / Вадим Тараканов, © Getty Images / Maxym Marusenko