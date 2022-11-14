"Верховный наркокомандующий": Зеленского заподозрили в употреблении "запрещёнки" во время поездки в Херсон
Нарколог Шуров: Зеленский находится в состоянии интоксикации психостимуляторами
Президент Украины Владимир Зеленский находится в состоянии интоксикации психостимуляторами, на что указывает целый ряд моментов в его поведении во время приезда в Херсон. Об этом Лайфу заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.
"Да, всё верно. Верховный наркокомандующий опять в состоянии интоксикации психостимуляторами. Видно, что центральная нервная система перевозбуждена, зрачки расширены, движения головой такие хаотичные. Он всё время трёт нос, шмыгает носом — ну понятно, слизистые повреждаются. Это достаточно болезненное состояние. Всё время хочется подтирать больное место. Вот мы видим, как выглядит серьёзная интоксикация психостимуляторами: расширенные зрачки, шмыгающий нос, отрывистые движения, ускоренная речь, ускоренная жестикуляция. Наркотики — это зло", — заявил Шуров.
Президент Украины Владимир Зеленский выглядел крайне растерянным во время визита в Херсон. Видео © t.me / "Политика страны"
К слову, на опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, что Зеленский регулярно чешет нос и ведёт себя достаточно растерянно, постоянно оглядываясь.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру".
t.me / "Политика страны"