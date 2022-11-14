"Что он принимает?": Немцы высмеяли Зеленского после слов о "приближении победы"

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который несколько дней назад признался, что "чувствует приближение победы" Киева в конфликте.

"Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — заметил Matthew H.

"Зеленский, комик с расстройствами восприятия, который показывается только в футболке (надеюсь, не единственной) военного оливкового цвета, скорее всего, чтобы подчеркнуть свою квалификацию военного эксперта, и пытается втянуть нас в российско-украинский конфликт. Я отношусь к этому человеку более, чем подозрительно, как и к некоторым другим политикам в его правительстве", — написал Nachgehakt.

Кто-то из комментаторов иронично заметил, что психотропные вещества совсем не являются полезными для восприятия реальной ситуации, а другие пользователи обратили внимание на другие заявления Зеленского, который не так давно рассказал об "адских" боях в Донбассе.

"Этот человек продолжает сидеть в футболке в своём явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнём здесь ради Украины", — заявил Alex D.