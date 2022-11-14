НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 11:17

"Что он принимает?": Немцы высмеяли Зеленского после слов о "приближении победы"

Читатели немецкого Die Welt высмеяли Зеленского из-за слов о "приближении победы"

Читатели немецкого издания Die Welt высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который несколько дней назад признался, что "чувствует приближение победы" Киева в конфликте.

"Что он такого принимает, чтобы это ощущать?" — заметил Matthew H.

"Зеленский, комик с расстройствами восприятия, который показывается только в футболке (надеюсь, не единственной) военного оливкового цвета, скорее всего, чтобы подчеркнуть свою квалификацию военного эксперта, и пытается втянуть нас в российско-украинский конфликт. Я отношусь к этому человеку более, чем подозрительно, как и к некоторым другим политикам в его правительстве", — написал Nachgehakt.

Кто-то из комментаторов иронично заметил, что психотропные вещества совсем не являются полезными для восприятия реальной ситуации, а другие пользователи обратили внимание на другие заявления Зеленского, который не так давно рассказал об "адских" боях в Донбассе.

"Этот человек продолжает сидеть в футболке в своём явно хорошо отапливаемом офисе, а мы мерзнём здесь ради Украины", — заявил Alex D.

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

В Кремле не стали комментировать приезд Зеленского в Херсон

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсон, где выступил перед военными, поблагодарил НАТО и других союзников за помощь и заявил, что страна "готова к миру".

Обложка ©

Getty Images / Handout / Ukrainian Presidency

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров