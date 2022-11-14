Швейцария не будет поставлять оружие на Украину ни при каких условиях

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн не будет поставлять вооружение Украине. В беседе с РИА "Новости" он также подчеркнул, что страна не станет участвовать ни в каких вооружённых конфликтах.

"Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружение. Мы не будем экспортировать вооружение, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире", — сообщил лидер Швейцарии.

Говоря о стороннем влиянии после отказа реэкспортировать оружие, он указал, что давление существует всегда. Кассис подчеркнул, что Швейцария остаётся на пути нейтралитета и данное решение не изменится не при каких условиях.