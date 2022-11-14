Швейцария не будет поставлять оружие на Украину ни при каких условиях
Президент Кассис: Швейцария не будет поставлять вооружение на Украину, несмотря на давление
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн не будет поставлять вооружение Украине. В беседе с РИА "Новости" он также подчеркнул, что страна не станет участвовать ни в каких вооружённых конфликтах.
"Ни во время Первой мировой войны, ни даже во время Второй мы не экспортировали вооружение. Мы не будем экспортировать вооружение, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то ещё ни было в мире", — сообщил лидер Швейцарии.
Говоря о стороннем влиянии после отказа реэкспортировать оружие, он указал, что давление существует всегда. Кассис подчеркнул, что Швейцария остаётся на пути нейтралитета и данное решение не изменится не при каких условиях.
Напомним, Швейцария неоднократно отказывала Германии в просьбах разрешить реэкспорт на Украину боеприпасов. Так, в апреле отказ касался снарядов для немецких боевых машин Marder. Страна каждый раз ссылалась на свой нейтральный статус. Также недавно стало известно, что тема передачи Украине оружия расколола основные политические элиты Швейцарии. Так, лидер крупнейшей партии швейцарского парламента Марко Кьеза заявил, что страна не должна давать разрешения на отправку украинцам произведённого в Швейцарии оружия даже через третьи государства.
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