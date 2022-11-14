Под Саратовом водитель маршрутки решил проучить зайцев и прилёг отдохнуть на остановке

Водитель маршрутки в городе Балаково Саратовской области решил проучить пассажиров, которые не стали сразу платить за проезд, и устроил своеобразную забастовку: он просто прилёг на лавку прямо на остановке. В распоряжении Лайфа оказалось видео его "перформанса".

На кадрах видно, что водитель оставил пассажиров в салоне, а сам как ни в чём не бывало удобно устроился на остановке. Судя по всему, он решил не спешить и максимально проникся возможностью передохнуть, тогда как пассажиры ждали продолжения поездки. Как стало известно Лайфу, к выполнению своих непосредственных обязанностей водитель вернулся через 20 минут. По словам местных жителей, подобные выходки он позволяет себе уже не первый раз и очень часто ругается с пассажирами. Глава Балакова Сергей Грачёв сообщил, что водитель будет наказан.