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14 ноября, 10:47

ВСУ провалили атаку у Новосёлки и потеряли свыше 80 солдат

ВСУ провалили атаку на Южнодонецком направлении и потеряли свыше 80 солдат

Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив более 80 украинских солдат, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южнодонецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Новосёлка в Донецкой Народной Республике", — уточнил он.

Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Войска России отразили две атаки ВСУ в направлении Макеевки и отбросили противника

Ранее сообщалось, что российские подразделения подавили три артиллерийские системы М777 американского производства и ликвидировали до 30 иностранных наёмников вблизи города Запорожья.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

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