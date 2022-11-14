ВСУ провалили атаку у Новосёлки и потеряли свыше 80 солдат

Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив более 80 украинских солдат, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.