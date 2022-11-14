ВСУ провалили атаку у Новосёлки и потеряли свыше 80 солдат
ВСУ провалили атаку на Южнодонецком направлении и потеряли свыше 80 солдат
Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, уничтожив более 80 украинских солдат, один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и три автомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южнодонецком направлении активными действиями российских войск и огнём артиллерии пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населённого пункта Новосёлка в Донецкой Народной Республике", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что российские подразделения подавили три артиллерийские системы М777 американского производства и ликвидировали до 30 иностранных наёмников вблизи города Запорожья.
ТАСС / Дмитрий Рогулин