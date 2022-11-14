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Опубликовано 14 ноября 2022, 10:45

Войска России уничтожили на Украине ещё две радиолокационные станции из США

В Харьковской области и Донецкой Народной Республике уничтожены две украинские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Об этом заявил на брифинге 14 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Зелёный Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — уточнил генерал-лейтенант.

А в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области российскими силами уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

ВСУ потеряли в бою у города Запорожья 30 иностранных инструкторов и наёмников
ВСУ потеряли в бою у города Запорожья 30 иностранных инструкторов и наёмников

Также сообщалось, что российские военные в ходе проведения СВО уничтожили около 110 бойцов ВСУ, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Купянском направлении.

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Андрей Бражников
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