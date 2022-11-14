Войска России уничтожили на Украине ещё две радиолокационные станции из США
В Харьковской области и Донецкой Народной Республике уничтожены две украинские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Об этом заявил на брифинге 14 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районах населённых пунктов Зелёный Гай Харьковской области и Александро-Калиново ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — уточнил генерал-лейтенант.
А в районе населённого пункта Вольнянск Запорожской области российскими силами уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Также сообщалось, что российские военные в ходе проведения СВО уничтожили около 110 бойцов ВСУ, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Купянском направлении.