Башкирский театр снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза"

Академический театр драмы им. Мажита Гафури в Башкирии снял с репертуара спектакль "Зулейха открывает глаза". Такое решение связано с высказыванием автора одноимённого романа Гузель Яхиной о спецоперации РФ на Украине, сообщает пресс-служба театра.

"Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури поддерживает специальную военную операцию, которую Россия была вынуждена проводить на Украине. <...> В связи с тем что мнение работников театра не совпадает с мнением автора, принято решение о снятии вышеуказанного спектакля с репертуара", — говорится в комментарии.

Руководство также отметило, что театр призван пропагандировать единые для российского народа духовные ценности, тогда как автор романа Яхина заявляет, что "новости 24 февраля 2022 года её смяли", а также "не просто перевернули её мир, а разрушили".

"Но мир, в котором на протяжении восьми лет неонацисты и фашисты убивают братский нам народ, для нас, деятелей культуры, неприемлем. Сегодня наши воины, среди которых и наши коллеги, работники культуры учреждений нашей республики, защищают мир без нацизма", — заявили в башкирском театре.