Зеленский прибыл в Херсон и встретился с украинскими военными

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Херсон, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, но украинские источники пока этого не подтверждают.

По предварительным данным, Зеленский выступил перед украинскими силовиками, поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в противостоянии с Россией и отметил, что "Украина готова к миру".

К слову, на днях сам Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Лидер Незалежной объяснил решение не допускать СМИ якобы необходимостью разминировать территорию. По его словам, в Херсоне будут проводиться "стабилизационные мероприятия".

