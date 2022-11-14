Зеленский прибыл в Херсон и встретился с украинскими военными
Reuters сообщил о визите президента Украины Зеленского в Херсон
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник прибыл в Херсон, сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев, но украинские источники пока этого не подтверждают.
По предварительным данным, Зеленский выступил перед украинскими силовиками, поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку в противостоянии с Россией и отметил, что "Украина готова к миру".
К слову, на днях сам Зеленский объявил о запрете посещения журналистами Херсона, куда вошли ВСУ после перегруппировки российских сил. Лидер Незалежной объяснил решение не допускать СМИ якобы необходимостью разминировать территорию. По его словам, в Херсоне будут проводиться "стабилизационные мероприятия".
Напомним, что 9 ноября командующий Объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал самым целесообразным планом дальнейших действий в зоне спецоперации оборону по барьерному рубежу Днепра. Глава Минобороны Сергей Шойгу согласился с инициативой Суровикина и приказал приступить к отводу российских войск за Днепр.