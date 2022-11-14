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14 ноября, 09:38

Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала видео с министром Сергеем Лавровым после фейковых сообщений западных СМИ о его "госпитализации". Глава МИД посоветовал журналистам "писать побольше правды".

Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации. Видео © Телеграм-канал Марии Захаровой

"Это такая игра, не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения", — подчеркнул Лавров.

Гражданам России, которые обеспокоились из-за сообщений западных СМИ, министр выразил огромную благодарность за поддержку внешней политики.

Интрига саммита G20: Зачем Сергей Лавров летит на Бали

Интрига саммита G20: Зачем Сергей Лавров летит на Бали

Напомним, сегодня несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию на саммит G20. По данным агенства Associated Press, такой информацией поделились местные власти. После этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения "высшим пилотажем фейков".

Обложка ©

телеграм-канал Марии Захаровой

Александра Вишнякова

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