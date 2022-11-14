Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала видео с министром Сергеем Лавровым после фейковых сообщений западных СМИ о его "госпитализации". Глава МИД посоветовал журналистам "писать побольше правды".

Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации. Видео © Телеграм-канал Марии Захаровой

"Это такая игра, не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения", — подчеркнул Лавров.

Гражданам России, которые обеспокоились из-за сообщений западных СМИ, министр выразил огромную благодарность за поддержку внешней политики.