Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала видео с министром Сергеем Лавровым после фейковых сообщений западных СМИ о его "госпитализации". Глава МИД посоветовал журналистам "писать побольше правды".
Захарова показала видео с Лавровым после фейков о госпитализации. Видео © Телеграм-канал Марии Захаровой
"Это такая игра, не новая в политике. Западным журналистам (желаю) быть почестнее, писать правду почаще и не ограничиваться в своих репортажах только одной точкой зрения", — подчеркнул Лавров.
Гражданам России, которые обеспокоились из-за сообщений западных СМИ, министр выразил огромную благодарность за поддержку внешней политики.
Напомним, сегодня несколько зарубежных изданий опубликовали новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров якобы попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию на саммит G20. По данным агенства Associated Press, такой информацией поделились местные власти. После этого, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сообщения "высшим пилотажем фейков".
телеграм-канал Марии Захаровой