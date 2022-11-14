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14 ноября, 09:33

Рада готовит обращение с призывом исключить Россию из G20

В Верховную раду внесли проект заявления с призывом исключить Россию из G20

В Верховную раду внесли проект заявления с просьбой к странам G20 исключить Россию из состава "Большой двадцатки". Документ опубликован на сайте украинского парламента.

"Верховная рада Украины обращается к государствам "Группы двадцати" с предложением исключить РФ из состава "Группы двадцати", — говорится в приложении к проекту.

Украинские депутаты также призывают лидеров G20 поддержать продление продовольственной сделки и ужесточить санкционное давление на Россию. Кроме того, киевский режим потребовал "существенно нарастить" экономическую, финансовую помощь Украине и обеспечить поддержку в вопросах безопасности.

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Getty Images / Britta Pedersen / Picture alliance

Ирина Фальке

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