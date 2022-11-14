Рада готовит обращение с призывом исключить Россию из G20
В Верховную раду внесли проект заявления с призывом исключить Россию из G20
В Верховную раду внесли проект заявления с просьбой к странам G20 исключить Россию из состава "Большой двадцатки". Документ опубликован на сайте украинского парламента.
"Верховная рада Украины обращается к государствам "Группы двадцати" с предложением исключить РФ из состава "Группы двадцати", — говорится в приложении к проекту.
Украинские депутаты также призывают лидеров G20 поддержать продление продовольственной сделки и ужесточить санкционное давление на Россию. Кроме того, киевский режим потребовал "существенно нарастить" экономическую, финансовую помощь Украине и обеспечить поддержку в вопросах безопасности.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие в саммите G20 с видеообращением. Он заявил, что на саммите в Индонезии будет представлена позиция Киева, его обращение участники "Группы двадцати" увидят во вторник.
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