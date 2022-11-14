В Москве мужчина выпрыгнул с 9-го этажа, спасаясь от пожара

В Москве мужчина выпрыгнул с девятого этажа дома 21к1 по ул. 3-й Рыбинской, пытаясь спастись от сильного пожара. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, он скончался в машине скорой.

В Москве мужчина выпрыгнул с девятого этажа, спасаясь от пожара. Видео © LIFE

Сообщается, что на том же этаже о помощи просит женщина, к которой спасатели не могут подобраться из-за сильного открытого огня. Других жителей дома эвакуируют.