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14 ноября, 09:24

Названы пять вредных продуктов, которые вызывают зависимость

Addiction: Чипсы и картофель фри вызывают привыкание наравне с никотином

Учёные Мичиганского университета провели исследование и выяснили, что существует ряд продуктов, которые способны вызвать довольно сильную зависимость. В их числе, в частности, чипсы, мороженое, а также картофель фри. Результаты анализа опубликованы в научном журнале Addiction.

В работе специалисты руководствовались теми критериями, под которые подпадает зависимость от курения. Они провели исследование и выяснили, что в первую очередь в список вредных продуктов включаются чипсы, мороженое, куриные наггетсы, печенье, а также всеми любимый картофель фри.

Исследователи пояснили, что если любитель чипсов откажется от употребления картошки фри, то, скорее всего, он будет пребывать в плохом настроении и злиться по пустякам. То же самое касается и других вышеуказанных продуктов.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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