Грушко: Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине
Москва не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что для установления диалога необходимо учитывать ситуацию "на земле".
"Такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", — отметил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. В их числе "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, а также возмещение всех убытков". В МИД уже подчёркивали, что у российской стороны нет никаких предварительных условий для переговоров.
ТАСС / Максим Чурусов