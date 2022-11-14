Грушко: Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине

Москва не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он подчеркнул, что для установления диалога необходимо учитывать ситуацию "на земле".

"Такие условия, конечно, неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам. Но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", — отметил он.