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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 09:04
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Украинская армия перебрасывает силы с Херсонского направления к линии фронта в ЛНР

Марочко: ВСУ перебрасывают к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления

Украинские военные занимаются переброской дополнительных подразделений с Херсонского направления в район линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Поступает информация о том, что всё новые и новые силы перебрасываются сюда, именно на наше направление, в том числе, по данным наших разведорганов, уже перебрасываются с Херсонского направления именно под, скажем, Сватово", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ранее стало известно, что ВСУ также перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское для дальнейшего контрнаступления. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в настоящее время линия обороны укрепляется из-за возможных планов армии Украины бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, план украинской армии заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Оксана Попова
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