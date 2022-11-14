Украинская армия перебрасывает силы с Херсонского направления к линии фронта в ЛНР
Марочко: ВСУ перебрасывают к линии фронта в ЛНР войска с Херсонского направления
Украинские военные занимаются переброской дополнительных подразделений с Херсонского направления в район линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Поступает информация о том, что всё новые и новые силы перебрасываются сюда, именно на наше направление, в том числе, по данным наших разведорганов, уже перебрасываются с Херсонского направления именно под, скажем, Сватово", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее стало известно, что ВСУ также перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское для дальнейшего контрнаступления. Как сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, в настоящее время линия обороны укрепляется из-за возможных планов армии Украины бросить на прорыв максимальные силы. По его словам, план украинской армии заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь.
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