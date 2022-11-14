Украинская армия перебрасывает силы с Херсонского направления к линии фронта в ЛНР

Украинские военные занимаются переброской дополнительных подразделений с Херсонского направления в район линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике. Об этом рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Поступает информация о том, что всё новые и новые силы перебрасываются сюда, именно на наше направление, в том числе, по данным наших разведорганов, уже перебрасываются с Херсонского направления именно под, скажем, Сватово", — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".