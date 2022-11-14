В Австрии заявили, что Россию нельзя "отменить", но прежних отношений не будет

Россию невозможно "отменить", но отношения с ней больше не могут быть прежними. Об этом сказал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

"Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя", — уточнил он.

Министр предложил держать дверь для переговоров с Россией открытой, но решение о возобновлении контактов, по его мнению, должно приниматься в Москве и Киеве.