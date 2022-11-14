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14 ноября, 09:00

В Австрии заявили, что Россию нельзя "отменить", но прежних отношений не будет

Глава МИД Австрии заявил о невозможности "отменить" Россию

Россию невозможно "отменить", но отношения с ней больше не могут быть прежними. Об этом сказал министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

"Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя", — уточнил он.

Министр предложил держать дверь для переговоров с Россией открытой, но решение о возобновлении контактов, по его мнению, должно приниматься в Москве и Киеве.

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Ранее сообщалось, что всё больше австрийцев хотят "истинного нейтралитета" по украинскому вопросу и требуют от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Киева, а также отменить бессмысленные санкции против России.

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Татьяна Миссуми

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