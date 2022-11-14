Минздрав Белоруссии опроверг информацию о перегруженных больницах

Информация о том, что больницы в Брестской области Белоруссии перегружены, не соответствует действительности. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения республики.

"Появившаяся информация о переполненном коечном фонде в Брестской области не соответствует действительности. <…> На воскресенье в области свободны 437 коек, в том числе хирургические и реанимационные", — написали в телеграм-канале Минздрава и прикрепили фото из палат.

В ведомстве подчеркнули, что система здравоохранения является брендом республики, а информация о том, что людям отказывают в госпитализации из-за нехватки мест, является ложью.

Кадры из нескольких больниц Белоруссии. Фото © t.me / Официальный Минздрав