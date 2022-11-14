Онколог рассказал, какой кашель может свидетельствовать о самом страшном

Рак лёгких иногда вызывает кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Об этом в беседе с "Медикфорум" сообщил онколог Андрей Воробьёв.

Другие симптомы включают:



• кашель, который не проходит в течение трёх недель

• продолжительный кашель, который усиливается

• боль при дыхании или кашле

• постоянная одышка

• выраженная усталость

• потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

По словам онколога, самым главным способом профилактики рака лёгких является отказ от курения. Воробьёв посоветовал как можно быстрее избавиться от вредной привычки даже заядлым курильщикам, ведь после 12 лет отказа от курения вероятность развития рака лёгких снижается более чем в два раза.