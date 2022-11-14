Онколог рассказал, какой кашель может свидетельствовать о самом страшном
Онколог Воробьёв объяснил, почему при раке лёгких возникает кашель с кровью
Рак лёгких иногда вызывает кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Об этом в беседе с "Медикфорум" сообщил онколог Андрей Воробьёв.
Другие симптомы включают:
• кашель, который не проходит в течение трёх недель
• продолжительный кашель, который усиливается
• боль при дыхании или кашле
• постоянная одышка
• выраженная усталость
• потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.
По словам онколога, самым главным способом профилактики рака лёгких является отказ от курения. Воробьёв посоветовал как можно быстрее избавиться от вредной привычки даже заядлым курильщикам, ведь после 12 лет отказа от курения вероятность развития рака лёгких снижается более чем в два раза.
"Как бы долго вы ни курили, всегда стоит бросить", — убеждён онколог.
Ранее врачи развеяли миф о передаче рака по наследству. Наследственный фактор при онкологическом заболевании, вопреки распространённому мнению, играет незначительную роль. Также Лайф писал о причинах развития рака почек. По словам онколога Мкртчяна, такими могут выступить курение и приём анальгетиков. А вот первым и основным при подозрении на рак горла фактором является курение. По словам врачей, между вредной привычкой и онкологией есть доказанная причинно-следственная связь.