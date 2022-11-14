В МИД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США

Турции известно, кто координировал теракт в Стамбуле, поэтому соболезнования из Вашингтона турецкими властями не принимаются. Об этом сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию", — подчеркнул он.