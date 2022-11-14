В МИД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США
Турции известно, кто координировал теракт в Стамбуле, поэтому соболезнования из Вашингтона турецкими властями не принимаются. Об этом сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию", — подчеркнул он.
Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.
Twitter / hüzün