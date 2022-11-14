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14 ноября, 09:08

В МИД Турции намекнули, что теракт в Стамбуле мог координироваться из США

Турции известно, кто координировал теракт в Стамбуле, поэтому соболезнования из Вашингтона турецкими властями не принимаются. Об этом сказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы знаем, где координировалось нападение. Мы получили данное нам послание и знаем, что это за послание. Мы не принимаем соболезнования американского посольства... Если бы мы не поймали нападавшего, он бы бежал в Грецию", подчеркнул он.

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Напомним, взрыв на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула прогремел днём 13 ноября. В результате погибло шесть человек, более 80 ранено. В причастности к теракту подозревается женщина, которая могла оставить на улице сумку, начинённую взрывчаткой. О том, что ещё известно о теракте, Лайф писал здесь.

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Twitter / hüzün

Татьяна Миссуми

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