Экс-чемпион UFC Кормье трогательно обратился к умершему 38-летнему нокаутёру Джонсону

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье выразил глубокое сожаление в связи со смертью своего коллеги по рингу Энтони Джонсона, известного под прозвищем Рамбл, который скончался от онкологии в возрасте 38 лет. Об этом сообщает портал "Чемпионат.com".

"Покойся с миром, мой брат. Для парня, вселявшего страх в сердца стольких людей, Энтони Джонсон был заботливым человеком, начиная от текстовых сообщений до проверки соперников после поражений. Что за парень, Рамбла будет не хватать. Порой жизнь кажется несправедливой. Ужасные новости", — написал Кормье в соцсетях.

Дебютный бой Джонсона в UFC состоялся в июне 2007 года, а в мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, но проиграл Кормье. Реванш состоялся через два года, где его соперник вновь победил, после чего Джонсон перешёл в Bellator. Там он успел провести один поединок.