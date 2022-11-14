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14 ноября, 09:27

Журналисты узнали о спорах вокруг итогового заявления на G20 из-за России

Financial Times: В заявлении по итогам саммита G20 участники укажут на "несвоевременность войны"

Совместное заявление участников по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова. Об этом написала в понедельник газета Financial Times.

Источники издания поясняют, что совместное заявление, осуждающее специальную военную операцию, маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России". Вероятнее всего, итоговый документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных уточняющих деталей.

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Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" в Индонезии. По данным газеты, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.

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Getty Images / Agung Parameswara

Марина Калегина

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