Журналисты узнали о спорах вокруг итогового заявления на G20 из-за России
Financial Times: В заявлении по итогам саммита G20 участники укажут на "несвоевременность войны"
Совместное заявление участников по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова. Об этом написала в понедельник газета Financial Times.
Источники издания поясняют, что совместное заявление, осуждающее специальную военную операцию, маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России". Вероятнее всего, итоговый документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных уточняющих деталей.
Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" в Индонезии. По данным газеты, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.
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