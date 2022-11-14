Журналисты узнали о спорах вокруг итогового заявления на G20 из-за России

Совместное заявление участников по итогам саммита G20 в Индонезии может коснуться "несвоевременности войны" в широком смысле этого слова. Об этом написала в понедельник газета Financial Times.

Источники издания поясняют, что совместное заявление, осуждающее специальную военную операцию, маловероятно из-за позиции Китая и его "сильной поддержки России". Вероятнее всего, итоговый документ заявит о том, что сейчас "не время для войны", но без конкретных уточняющих деталей.