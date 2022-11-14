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14 ноября, 09:24

Министерство иностранных дел ЛНР будет ликвидировано

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать МИД республики

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 11 ноября подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР. Документ опубликован сегодня, 14 ноября.

"Ликвидировать Министерство иностранных дел ЛНР. <…> Завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года", — распорядился в указе Пасечник.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.

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ТАСС / Марина Сулименко

Андрей Бражников

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