Министерство иностранных дел ЛНР будет ликвидировано
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник постановил ликвидировать МИД республики
Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 11 ноября подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР. Документ опубликован сегодня, 14 ноября.
"Ликвидировать Министерство иностранных дел ЛНР. <…> Завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года", — распорядился в указе Пасечник.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.
ТАСС / Марина Сулименко