Министерство иностранных дел ЛНР будет ликвидировано

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 11 ноября подписал указ с поручением ликвидировать МИД ЛНР. Документ опубликован сегодня, 14 ноября.

"Ликвидировать Министерство иностранных дел ЛНР. <…> Завершить процедуру ликвидации не позднее 1 июня 2023 года", — распорядился в указе Пасечник.