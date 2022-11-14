Поставлена точка в вечном споре, что лучше — йод или зелёнка

Йод и зелёнка — устаревшие препараты, которые могут вызвать раздражение на коже, при этом в качестве антисептика оба они неэффективны. Эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов сравнил средства по просьбе Лайфа, чтобы поставить точку в вечном споре, что из них лучше.

"В качестве антисептика что одно, что другое — вариант так себе, и выбирать из двух вариантов "так себе" очень сложно. Во-первых, это очень старые препараты, они достаточно серьёзно раздражают кожу. Я уже не говорю, что это неэстетично в каком-то смысле — ходить раскрашенным", — говорит эксперт.

К тому же у препаратов малоприятный запах, а при нанесении на открытые раны точно будут болевые ощущения. По словам эксперта, сейчас в аптеках большой выбор современных антисептиков без перечисленных побочных эффектов.

"Они не пахнут, они, как правило, абсолютно прозрачные, они не пачкаются, не вызывают неприятных болевых ощущений и так далее. С точки зрения цены они будут дороже стоить, чем тот же йод или зелёнка. Но те плюсы, которые есть у этих препаратов, перекрывают существующие минусы с точки зрения ценника", — пояснил Беспалов.

По оценке собеседника Лайфа, если есть желание продолжать использовать йод, то следует отдать предпочтение не традиционным растворам на спирте, а более современным аналогам на основе полимеров. Они меньше раздражают кожу и действуют гораздо дольше.