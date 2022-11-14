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14 ноября, 09:30

Захарова назвала новости о госпитализации Лаврова "высшим пилотажем фейков"

Захарова опровергла слухи о госпитализации главы МИД Лаврова в Индонезии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на новости о якобы госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова в Индонезии. По её словам, подобные сообщения вызывают смех и являются "высшим пилотажем фейков".

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", — написала Захарова в телеграм-канале.

Сегодня несколько зарубежных изданий опубликовало новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию. По данным агентства Associated Press, такой информацией поделились местные власти.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки". Мероприятие состоится 15 и 16 ноября. В аэропорту Индонезии главу российского МИД встречали почётный караул и танцовщицы.

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Ранее Лайф также рассказывал, что американский лидер Джо Байден пропустил начало саммита в Камбодже, но подоспел к выступлению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Снимком с места поделилась в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

Getty Images / Jordan Pix

Оксана Попова

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