Захарова назвала новости о госпитализации Лаврова "высшим пилотажем фейков"

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на новости о якобы госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова в Индонезии. По её словам, подобные сообщения вызывают смех и являются "высшим пилотажем фейков".

"Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив", — написала Захарова в телеграм-канале.

Сегодня несколько зарубежных изданий опубликовало новость о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров попал в больницу сразу же после прилёта в Индонезию. По данным агентства Associated Press, такой информацией поделились местные власти.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки". Мероприятие состоится 15 и 16 ноября. В аэропорту Индонезии главу российского МИД встречали почётный караул и танцовщицы.