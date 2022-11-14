Интрига саммита G20: Зачем Сергей Лавров летит на Бали Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о целях и задачах российского министра иностранных дел на саммите "Большой двадцатки". 14 ноября, 01:40 Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Путин не едет на саммит G20. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам чиновника, Путину просто некогда. "Было решение именно главы государства, связанное с его графиком, связанное с необходимостью его нахождения в России", — заявил пресс-секретарь.

Учитывая нынешнюю ситуацию на фронте, необходимость налаживать снабжение армии, а также готовить обращение к Федеральному собранию (которое в этот раз может стать по-настоящему историческим), занятость Путина понятна, однако она всё-таки не объясняет, почему российский президент решил пропустить важнейшую встречу мировых лидеров.

Скорее всего, помимо жёсткого графика были ещё две важные причины. Во-первых, отсутствие гарантий безопасности (в мире, где взрывают "Северные потоки" и Крымские мосты, вполне могут нарушить и другие "красные линии", начав стрелять в президентов). Во-вторых, отсутствие перспектив серьёзных переговоров, ради которых поездка могла стоить свеч. Отправка Бриттни Грайнер (американской баскетболистки, задержанной за перевозку наркотиков) в колонию стала для многих экспертов сигналом о том, что планировавшаяся встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которую могли бы провести под сурдинку переговоров об обмене американки, не состоится.

В итоге российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. И на его плечи ложится решение ряда важных и важнейших для России задач.

Первой из них, конечно же, является банальное представительство. Саммит "Большой двадцатки" — это не просто какая-то встреча, а концентрация в одном месте множества ключевых мировых лидеров. С некоторыми из них России нужно переговорить: выяснить позиции, объяснить свою точку зрения, а также, возможно, достичь каких-то компромиссов по экономическим или стратегическим вопросам. Прежде всего, конечно же, со своими партнёрами в рамках БРИКС и других стран т.н. глобального Юга. Конечно же, для такого представительства Владимир Путин подходил бы больше, но, ещё раз, вопросы безопасности никто не отменял.

Вторым вопросом является продовольственный. В ближайшее время истекает срок действия зерновой сделки, по которой Москва не мешала экспорту зерна из пока ещё подконтрольных Украине черноморских портов. Киев и западные страны не раз нарушали условия этой сделки, в результате чего Москва на какой-то момент даже приостанавливала своё участие в ней. И сейчас нужно понять, стоит ли эту сделку продлевать. А для появления этого понимания Сергей Лавров должен провести переговоры с заинтересованными странами, прежде всего с Турцией. Ведь именно Турция дала Российской Федерации ряд формальных и неформальных гарантий, сделавших возможным экспорт зерна из Одессы и зарабатывание Турцией на этом экспорте.

Кроме того, в ходе обсуждения продовольственного вопроса Сергей Лавров, по всей видимости, предложит поставки российского продовольствия странам того же самого глобального Юга, причём предложит на очень выгодных условиях. Ни для кого не секрет, что Соединённые Штаты специально разгоняют историю с якобы организацией Россией мирового голода для того, чтобы консолидировать против неё развивающиеся страны. Чтобы подключить их к своей антироссийской кампании. Москва же всячески пытается показать, что она не источник проблемы, а способ её решения. Настоящий же источник проблемы сидит в Вашингтоне и занимается тем, что саботирует экспорт российского зерна (которого по объёму гораздо больше, чем украинского), а также удобрений.

Наконец, третьей темой для переговоров является Украина. Многие эксперты уже говорят о том, что Москва и Вашингтон вот уже несколько месяцев пытаются нащупать какое-то компромиссное решение по украинскому вопросу. Решение, которое, с одной стороны, прекратит или заморозит конфликт, а с другой — позволит сторонам назвать достигнутый компромисс победой. Своей победой.

Контуров подобного компромисса пока не просматривается, иначе, вероятно, переговоры вёл бы Владимир Путин. Не исключено, что Сергей Лавров везёт какие-то российские предложения. Да, их принятие маловероятно, особенно после вынужденного оставления Российской Федерацией города Херсона. Это оставление усилило западные "хотелки" в отношении России, в результате чего многие сейчас говорят о выставлении условий не компромисса, а капитуляции. Якобы от Москвы требуют отказаться от баз в Армении и Приднестровье, а также от претензии на Арктику. Поэтому не исключено, что помимо предложений Сергей Лавров везёт и альтернативу возможным компромиссам. А в данном случае единственной возможной и адекватной альтернативой может стать резкое ужесточение боевых действий с российской стороны, в том числе нанесение уже тотальных ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Российские власти уже говорили о том, что СВО не будет завершена до выполнения всех её целей. Либо военным, либо дипломатическим путём. И если Запад не захочет разговаривать с Лавровым, то ему придётся разговаривать с Суровикиным. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться.

Авторы Геворг Мирзаян