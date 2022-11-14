Студентам назвали продукты, которые помогут подготовиться к сессии

Сессия — традиционно особая пора для всех студентов, когда от них требуется максимальная концентрация, повышенное напряжение всех, в особенности, умственных сил. В жаркий период сдачи экзаменов и зачётов особое внимание стоит уделить питанию. О том, какие продукты могут помочь справиться с непростым периодом учебного года и сдать сессию, Лайфу рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры Социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева.

"Прежде всего следует оптимизировать свой рабочий день, отрегулировать время на отдых, физическую активность, сон. Как правило, студентам не хватает времени на приготовление еды, поэтому хорошим вариантом может стать список блюд, которые просты в приготовлении, не затратны, но весьма полезны. Сюда могут относиться бульоны на основе постного мяса, с добавлением зелени (петрушки, укропа), яиц. Салаты, приготовленные из овощей — свеклы, моркови. В такие салаты можно добавить по желанию орехи, сухофрукты", — рассказала Каменева.

Внимание стоит уделить и различным кашам, в которые по желанию можно добавлять фрукты. Стороной не стоит обходить и цитрусовые, которые могут повысить иммунитет и работоспособность, а также богатые клетчаткой яблоки, и горький шоколад, способный улучшать умственную деятельность и настроение.

"А вот увлекаться кофе не стоит, лучше, заменить его на чай. Сейчас выбор чаёв чрезвычайно разнообразен и удовлетворит даже самый взыскательный вкус. Зеленый чай, различные травяные сборы избавят от усталости, утомляемости и рассеянности. Например, ромашковые, липовые, имбирные чаи, с облепихой, лимонником китайским, женьшенем, элеутерококком и др. Вообще, в периоды повышенных нагрузок нужно не забывать пить воду", — добавила Каменева.

Она также предостерегла студентов от употребления энергетиков, так как эффект их действия лишь временный, однако дальнейшие последствия для организма могут быть непредсказуемыми. Каменева обратила внимание и на то, что, согласно опросам, большая часть студентов питается крайне несбалансированно и зачастую не завтракает.